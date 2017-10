Wahlkarten: Nur noch Wien fehlt für Endergebnis

Nur noch die Wahlkarten aus Wien fehlen auf das Gesamtergebnis der Nationalratswahl. Am frühen Abend beendet war die Auswertung im Burgenland, in Niederösterreich, Oberösterreich und später auch in der Steiermark - und auch dort haben die am Sonntag abgegebenen Wahlkarten nur minimale Änderungen im Stimmenanteil bewirkt.

Das Gesamtergebnis inklusive aller Briefwahl- und Wahlkartenstimmen dürfte gegen 22.00 Uhr vorliegen. Die Wiener Landeswahlbehörde geht davon aus, dass es mindestens so lange dauern wird, bis sie rund 16.000 Wahlkarten ausgewertet hat.

Schon am späteren Nachmittag hatten Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg ihre - zusammen 6.400 - Wahlkarten ausgewertet. Auch dort änderten sich die Stimmenanteil nur marginal.