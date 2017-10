Merkel will EU-Hilfen an Türkei kürzen

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel will die EU-Zahlungen an die Türkei zurückschrauben. „Ich werde mich dafür einsetzen, dass die Vorbeitrittshilfen eingeschränkt werden“, sagte sie heute beim EU-Gipfel in Brüssel. Die Hilfen werden üblicherweise EU-Beitrittskandidaten gezahlt. Die Verhandlungen mit der Türkei darüber liegen derzeit allerdings auf Eis.

Die Türkei ist nach den Worten Merkels derzeit auf dem falschen Kurs. „Nicht nur werden viele Deutsche verhaftet. Der gesamte Rechtsstaat bewegt sich in die falsche Richtung.“ Allerdings gebe es auch Lichtblicke. Bei der Aufnahme von Flüchtlingen verhalte sich die Regierung in Ankara vorbildlich.

Ö und D: Beitrittsgespräche mit Türkei beenden

Österreich und Deutschland pochten bereits im Vorfeld des Treffens darauf, die Beitrittsgespräche mit der Türkei offiziell zu beerdigen. Dafür bedarf es aber einer einstimmigen Entscheidung der 28 EU-Staaten, die derzeit in weiter Ferne ist. ÖVP-Chef Sebastian Kurz sprach sich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter für einen Abbruch der Gespräche mit der Türkei aus.