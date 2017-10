Tennis: Thiem fühlt sich „frisch“ für Wien

Dominic Thiem hat die mit drei Auftaktniederlagen verpatzte Asientournee bereits abgehakt und blickt mit Zuversicht dem ATP-Turnier kommende Woche in der Wiener Stadthalle entgegen. Bei einem Sponsorentermin in Wien fand der Niederösterreicher sogar einen positiven Aspekt an seiner früheren Heimreise, nämlich die längere Vorbereitung auf sein Heimturnier. Nun fühle er sich „frisch“ und wolle „einfach wieder gut Tennis spielen“.

