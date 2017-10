„Vielfalt statt Einfalt“: Viennale mit Gala eröffnet

Mit politischen Appellen und vor allem dem Gedenken an den verstorbenen Langzeitdirektor Hans Hurch ist heute Abend die Viennale in ihre 55. Ausgabe gestartet. Bei der offiziellen Eröffnungsgala im Gartenbaukino widmeten die Redner vor dem Auftaktfilm „Lucky“ die heurige Ausgabe ganz dem im Juli überraschend verstorbenen Impresario.

„Du hast nie auf dein Herz gehört, wenn es dich gewarnt hat“, bedauerte Interimsdirektor Franz Schwartz in Erinnerung an den in Rom an Herzversagen verstorbenen Hurch. Der 64-Jährige fehle schrecklich, auch und gerade an diesem wichtigen Abend. Wichtig sei nun, sein Erbe auch für die Zukunft nach Hurch zu bewahren - unmittelbar nach dem heurigen Festival soll die Neuausschreibung der Festivalleitung ab 2018 erfolgen.

Viennale zeigt "weltoffenes Wien

Mit den Tränen hatte Viennale-Geschäftsführerin Eva Rotter zu kämpfen, als sie ihrem Team für die große Leistung dankte. Aus gesundheitlichen Gründen lediglich seine briefliche Grüße konnte Viennale-Präsident Eric Pleskow übermitteln. Er bedauere angesichts des Ausgangs der Wahl in Österreich, mit seinem alten Freund nicht politische Gedanken austauschen zu können. Zugleich zeigte sich der Exilant, der Wien einst wegen der Nazis verlassen musste, aus politischer Sicht altersmilde: „Aus der Perspektive von Donald Trumps Amerika aus gesehen, wirkt die Situation weit weniger dramatisch.“

Die politische Bedeutung der Viennale sei immens, betonte Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ). Das Festival stehe für eine weltoffene Stadt, mache einem weltoffenen Publikum die Fenster auf. Das Motto müsse denn auch in Zukunft lauten: „Vielfalt statt Einfalt“.

Eröffnungsfilm mit kultigem Kauz

Beim diesjährigen Eröffnungsfilm beweist die Viennale wieder einmal Gespür für leise Töne, die in stürmischen Zeiten ans Herz gehen. „Lucky“, das Regiedebüt des Schauspielers John Carroll Lynch, ist eine Ode an das, was im Leben am Ende zählt, und eine ebenso vergnügliche wie feinsinnige Hommage an den kürzlich verstorbenen Charakterdarsteller Harry Dean Stanton.