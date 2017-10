Malta: Journalistendemo nach Mord an Kollegin

Drei Tage nach der Ermordung der maltesischen Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia haben Hunderte Journalisten vor dem Parlament in Valletta demonstriert. Sie hielten gestern Plakate und „blutbefleckte“ Zeitungstitelseiten in die Höhe, auf denen es hieß, sie würden sich nicht einschüchtern lassen. Die drei Söhne der Ermordeten forderten unterdessen den maltesischen Regierungschef Joseph Muscat zum Rücktritt auf.

Vom Parlament zogen die Journalisten mit einer „blutbefleckten“ Malta-Fahne zum Justizpalast. Dort hinterließen sie einen Antrag, bei den Ermittlungen zu dem Mord die Quellen der Journalistin zu schützen.

„Der Stift besiegt die Angst“

Am Sonntag werden in Malta alle Zeitungen, Radio- und Fernsehsender sowie Onlinemedien mit demselben Aufmacher zur Verteidigung der Pressefreiheit erscheinen. „Wir haben eine nationale Kampagne beschlossen unter dem Motto ‚Der Stift besiegt die Angst‘“, sagte die Vorsitzende des maltesischen Journalismus-Instituts, Norma Saliba, der Nachrichtenagentur AFP.

Ebenfalls für Sonntag riefen Journalisten zu einer weiteren landesweiten Demonstration für Gerechtigkeit und gegen Einschüchterung der Medien auf. Der Polizeichef Lawrence Cutajar hielt unterdessen eine Pressekonferenz ab, auf der er die Autopsie des Leichnams ankündigte. Unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen sagte er sonst kaum etwas.

Söhne fordern Rücktritt des Regierungschefs

Die drei Söhne lehnten einen Vorschlag Muscats ab, mit einer hohen Belohnung die Fahndung nach den mutmaßlichen Attentätern zu forcieren. Sie zeigten sich „nicht an einer strafrechtlichen Verurteilung interessiert“, die nur denen in der Regierung nutze, die von dem „Mord an unserer Mutter profitieren“ und die dann sagen wollten, „der Gerechtigkeit wurde Genüge getan“.

Die Söhne forderten den Rücktritt Muscats und warfen ihm vor, ihre Mutter „finanziell kaputt gemacht und so brutal und wirksam entmenschlicht“ zu haben, dass sie sich nicht mehr sicher gefühlt habe. Tatsächlich hatte Muscat die Journalistin erst jüngst in der italienischen Zeitung „La Repubblica“ erneut als seine „größte Gegnerin“ bezeichnet. Caruana Galizia habe ihn seit seiner Zeit als Oppositionsführer „angegriffen“.

Die 53-jährige Journalistin war am Montag durch eine unter ihrem Auto befestigte Bombe getötet worden. Caruana Galizia hatte mehrere Korruptionsaffären aufgedeckt. Die Vorwürfe im Zusammenhang mit den Panama-Papers richteten sich unter anderem gegen Muscats Frau und andere Vertraute des Regierungschefs.