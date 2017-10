Fußball: ÖFB-Frauen-Team verliert Nebelschlacht

Die erhoffte Überraschung von Österreichs Frauen-Nationalteam ist ausgeblieben. Die EM-Halbfinalistinnen unterlagen gestern im Testspiel gegen Europameister Niederlande mit 0:2. Das Spiel in der St. Pöltner NV-Arena war ein undurchsichtiges - jedoch mehr in meteorologischer denn sportlicher Hinsicht. Hartnäckiger Nebel machte die Partie zweitweise zu einem Blindflug. Umso bemerkenswerter, dass die Österreicherinnen gleich mehrfach am Aluminium scheiterten.

