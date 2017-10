May bittet in Brüssel um vorzeigbare „Brexit“-Ergebnisse

Die britische Premierministerin Theresa May hat die Staats- und Regierungschefs auf dem EU-Gipfel in Brüssel um rasche und vorzeigbare Fortschritte bei den „Brexit“-Gesprächen gebeten. Alle Seiten müssten sich für ein Ergebnis einsetzen, „hinter dem wir stehen können und das wir vor unseren Leuten rechtfertigen können“, sagte May Regierungsangaben zufolge gestern Abend bei einem Abendessen ihm Rahmen des Gipfels.

„Dringende Notwendigkeit“

May habe eine eindringliche Bitte an ihre Kollegen gerichtet: „Es besteht die klare und dringende Notwendigkeit, dass die Dynamik, die Sie schaffen, uns gemeinsam voranbringt.“ Die Premierministerin verwies auf ihre Grundsatzrede in Florenz, wo sie selbst die Initiative ergriffen und damit für einen „neuen Geist“ in der „Brexit“-Debatte gesorgt habe. „Ich habe die Schwierigkeiten erkannt, in denen der Prozess steckte“, sagte sie.

Bei dem Appell hatte May nach Angaben aus britischen Regierungskreisen auch innenpolitische Zwänge im Auge. In ihrer Konservativen Partei erhalten radikale Austrittsbefürworter immer mehr Zulauf - sie plädieren für einen „harten Brexit“ - also ein Ausscheiden Großbritanniens aus der EU ohne Einigung mit der EU-Seite.

Kein grünes Licht

Anders als zunächst von London erhofft, wird der Gipfel noch nicht grünes Licht für den Übergang in die zweite Verhandlungsphase zu den künftigen Beziehungen geben. Hauptgrund für die Verzögerung sind fehlende Fortschritte in den Gesprächen über die Finanzforderungen der EU an Großbritannien. Heute will sich der Gipfel hauptsächlich dem „Brexit“ widmen - allerdings in großen Teilen in Mays Abwesenheit.