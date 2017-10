Kurz erhält Auftrag zur Regierungsbildung

Bundespräsident Alexander Van der Bellen erteilt ÖVP-Obmann Sebastian Kurz heute den Auftrag zur Regierungsbildung. Danach will der Chef der Volkspartei Gespräche mit allen Parlamentsparteien führen, ehe es in konkrete Koalitionsverhandlungen geht.

Präferenzen bezüglich des künftigen Regierungspartners äußerte Kurz bisher nicht. Erwartet wird jedoch, dass er sich in Koalitionsgespräche mit den Freiheitlichen begeben wird. Für Verfassungsmaterien bräuchten ÖVP und FPÖ freilich Unterstützung von SPÖ oder NEOS, weshalb auch die Gespräche mit den beiden Parteien von Bedeutung sind.

Strache bestätigte Privattreffen mit Kurz

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bestätigte unterdessen in einem Interview mit der Tageszeitung „Österreich“ und oe24.tv, dass ÖVP-Chef Kurz am Mittwoch für ein „privates“ Treffen in seiner Wohnung in Klosterneuburg war. In diesem „sehr offenen, sympathischen, freundlichen“ Gespräch sei man sich „menschlich nähergekommen“.

Es sei, so Strache, sein erstes Vieraugengespräch mit Kurz gewesen. Dass der ÖVP-Chef Kanzler wird, ist für Strache „der demokratiepolitische Auftrag“ aus der Wahl. Christian Kern von der SPÖ sei - „meiner Meinung nach ja“ - abgewählt worden. Die FPÖ werde, wenn Kurz sie zu Koalitionsverhandlungen einlädt, keine Parallelverhandlungen mit einer anderen Partei führen, versicherte der FPÖ-Chef.

Kurz bei Juncker

Kurz selbst absolvierte seinen ersten EU-Auftritt nach dem Wahlsieg. Empfangen wurde er gestern von Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, auch die FPÖ sei „natürlich“ ein Thema gewesen, so Kurz. Erneut bekannte sich der ÖVP-Chef im Vorfeld einer möglichen Koalitionsbildung zu einer proeuropäischen Linie: Er werde „immer Proeuropäer bleiben“.

