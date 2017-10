Merkel: EU für „verantwortliche Kürzung“ der Türkei-Hilfen

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel will die EU-Zahlungen an die Türkei zurückschrauben - das bekräftigte sie heute in einer Pressekonferenz nach dem ersten Gipfeltag in Brüssel. Der Gipfel bitte die Kommission um eine „verantwortliche Kürzung“ der Vorbeitrittshilfen - das EU-Organ sei beauftragt, dies umzusetzen, sagte Merkel. Die Hilfen werden üblicherweise EU-Beitrittskandidaten gezahlt. Die Verhandlungen mit der Türkei darüber liegen derzeit allerdings auf Eis.

Einigkeit unterstützt „Dynamisierung“

Er werde zunehmend klar, „dass es eine Neuordnung der Beziehungen braucht“, sagte Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) in der Nacht auf heute. Aus österreichischer Sicht sei dies ein Schritt in die richtige Richtung. „Wir haben ganz intensiv die Frage der Beziehungen zur Türkei diskutiert. Es war eine sehr gute Diskussion“, sagte Kern. Dass sich Österreich und Deutschland einig seien, unterstütze eine „Dynamisierung“ in der Diskussion, so Kern.

Wichtigkeit des Flüchtlingsdeals betont

Merkel führte wie bereits zuletzt die Verhaftungen vieler deutscher Staatsbürger ins Treffen, weswegen sich der gesamte Rechtsstaat in die falsche Richtung bewege. Trotz des Streits betont Merkel die Wichtigkeit des EU-Flüchtlingsabkommens mit Ankara. Nach den ersten Hilfen von bis zu drei Mrd. Euro solle dieselbe Summe noch einmal fließen, sagte sie bereits zum Auftakt des EU-Gipfels. „Hier leistet die Türkei Herausragendes.“

Dieser Umstand ist gleichzeitig der Grund für die zögerliche bzw. ausbleibende Unterstützung für einen Bruch mit Ankara - das Land gilt einfach als zu wichtiger Partner in der Flüchtlingskrise.

„Gespräche dürfen nicht abgebrochen werden“

Entsprechend meldeten sich auch Fürsprecher zu Wort: die litauische Präsidentin Dalia Grybauskaite etwa mahnte die EU-Partner zu Zurückhaltung mit der Türkei. „Wir müssen Lösungen finden“, sagte Grybauskaite. „Die Türkei ist wichtig“, betonte die Litauerin. „Sie ist unser NATO-Partner, ein wichtiger Partner für Europa, ein wichtiger Partner für das Management der Migrationsbewegungen.“ Die Europäer müssten deshalb „vorsichtiger sein und offener für Diskussionen über die Zukunft der Türkei“.

Auch Bulgarien warnte vor einem Abbruch der Beitrittsverhandlungen: „Das gesamte Verteidigungskonzept Bulgariens und der EU wird einstürzen, sollte dies beschlossen werden“, sagte Regierungschef Boiko Borissow einem Bericht der bulgarischen Nachrichtenagentur BTA zufolge. Das Flüchtlingsabkommen der EU mit der Türkei dürfe nicht angetastet werden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan halte es strikt ein. „Die EU-Beitrittsgespräche dürfen nicht abgebrochen werden“, sagte Borissow.

70 Mio. Euro für Ankara in letzten drei Monaten

Allein in den vergangenen drei Monaten erhielt die Türkei neue EU-Heranführungshilfen in Höhe von knapp 70 Mio. Euro. Bestätigt wurde vonseiten der EU-Kommission zudem ein Anstieg der ausgezahlten Summe von 190,2 Mio. auf 258,4 Mio. Euro. Der Betrag der für konkrete Projekte bereitstehenden Mittel erhöhte sich von Mitte Juli bis Mitte Oktober von 235,4 auf 368,3 Mrd. Euro.

Die EU-Kommission betonte zuletzt stets, dass die Finanzhilfen solange gezahlt werden müssten, wie die Beitrittsverhandlungen liefen. Die Möglichkeit, die Gelder verstärkt in Projekte für die Demokratieentwicklung, Rechtsstaatlichkeit oder Zivilgesellschaft zu leiten, werde bereits genutzt, heißt es. Insgesamt hat die EU der Türkei für den Zeitraum 2014 bis 2020 rund 4,45 Mrd. Euro zugesagt.