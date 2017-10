18-Jähriger starb bei Arbeitsunfall in Vorarlberg

Bei einem Arbeitsunfall ist gestern ein 18-Jähriger in Gargellen (Vorarlberg) ums Leben gekommen. Er wurde von einem vier Tonnen schweren Betonteil getroffen. Noch am Abend starb der Mann an den Folgen der schweren Verletzungen.

Mehr dazu in vorarlberg.ORF.at