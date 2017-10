Spaß an Bewegung schützt vor Essstörungen

Wer ein positives Körpergefühl entwickeln will, soll sich nicht nur viel bewegen, sondern das mit Freude tun. Das sei aber für Mädchen und Frauen oft nicht so einfach, meint eine US-Psychologin: Gesellschaftlicher Schönheitsdruck verringert den Spaß an der Sache.

Mehr dazu in science.ORF.at