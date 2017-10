Großeinsatz wegen brennenden Gefahrengutcontainers

In Zell am See (Salzburg) hat gestern Abend bei einem Industriebetrieb für Haus-, Sanitär- und Reinigungstechnik ein Container für Gefahrengut gebrannt. Feuerwehrleute aus Zell und Maishofen waren im Großeinsatz.

