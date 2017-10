Verletzte durch Wildschweine in deutscher Stadt

Zwei aggressive Wildschweine haben heute Früh in der Innenstadt von Heide in Norddeutschland nach Angaben der Polizei mehrere Menschen angegriffen und verletzt. Die beiden ausgewachsenen Tiere liefen durch die Straßen der schleswig-holsteinischen Stadt und drangen dabei auch in eine Sparkasse am Marktplatz ein, wie die Beamten in Itzehoe mitteilten.

Sie riefen die Bevölkerung dazu auf, in den Häusern zu bleiben, die Innenstadt zu meiden sowie „vor allem“ nicht die Arbeit der Einsatzkräfte zu behindern. Polizisten und Jäger versuchten, die Wildschweine „außer Gefecht zu setzen“, erklärten sie.