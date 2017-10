Italien: Drei Kinder und Vater starben bei Wohnungsbrand

Bei einem Brand im letzten Stock eines Wohngebäudes in der norditalienischen Stadt Como sind heute drei Kinder und ihr Vater gestorben. Ein weiteres, fünfjähriges Kind konnte gerettet werden.

Laut italienischen Medien wird vermutet, dass der 49-jährige marokkanische Vater die Wohnung in Brand gesteckt hat. Die Mutter sei seit sechs Monaten in einer psychiatrischen Anstalt. Die Familie wurde von den Sozialdiensten der Stadt betreut, da sie sich in einer schwierigen Situation befand.