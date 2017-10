May will „Brexit“-Deal „Schritt für Schritt“ klären

Die britische Premierministerin Theresa May hält sich in der Finanzfrage beim „Brexit“ weiterhin zurück. Am Rande des EU-Gipfels in Brüssel, der ohne May unter den 27 EU-Staats- und -Regierungschefs stattfand, sagte die Premierministerin, man werde die Frage, wie viel Großbritannien zu zahlen habe, schrittweise - „Zeile für Zeile“ - klären.

Dabei sagte May, die konkrete Zahl werde am Ende des ausgehandelten „Brexit“-Deals stehen und stehe auch in Zusammenhang mit der künftigen Partnerschaft zwischen EU und Großbritannien. Dabei schloss May aber nicht aus, dass die Summe höher werden könnte, wenn ihr Land wünsche, an bestimmten Projekten der EU weiter teilzunehmen, sei es bei der Wissenschaft, sei es bei der Zusammenarbeit im Strafverfolgungsbereich.

„Neue tiefe Partnerschaft“

Auf die konkrete Frage, ob die von London an die EU zu bezahlende Summe 60 Milliarden Euro betragen könnte, antwortete May nicht. Wesentlich sei, und das habe sie Tags zuvor beim 28er-Gipfel den anderen Staats- und Regierungschefs gesagt, eine „neue tiefe Partnerschaft nach dem ‚Brexit‘“ aufzubauen. Dabei gehe es um demokratische Regeln, fairen Handel und Wettbewerb, starke Konsumentenrechte und Regulatorien.

Das sei „ehrgeizig“ und positiv für die Zukunft, doch sei sie sich bewusst, dass das noch eine Zeit in Anspruch nehmen werde. Insgesamt sei mit Professionalismus und einem konstruktiven Geist beraten worden. „Die EU und Großbritannien teilen dieselben Ziele“, vor allem was die Sicherheit der Bürger betreffe.

May würdigte auch die einheitliche Haltung der EU-27. Doch könne nur gemeinsam ein Schritt nach vorne gelingen.