Neue Protestaktion gegen Madrid

In Erwartung von Zwangsmaßnahmen der spanischen Zentralregierung greifen katalanische Separatisten zu neuen Protestmitteln: Sie riefen ihre Anhänger am Freitag dazu auf, Geld von ihren Konten abzuheben, nachdem sich einige spanische Bankinstitute angesichts des Unabhängigkeitsreferendums entschlossen hatten, ihre Hauptsitze aus Barcelona abzuziehen. Die Madrider Zentralregierung will unterdessen am Samstag entscheiden, welche konkreten Schritte nach dem Verstreichen des Ultimatums gemacht werden. Im Raum steht eine erzwungene Neuwahl schon im Jänner.

