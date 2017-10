Erstes Gespräch mit Strolz

Nachdem er von Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Auftrag zur Regierungsbildung Freitagmittag bekommt hat, verliert ÖVP-Chef Sebastian Kurz keine Zeit. Bereits am Freitagnachmittag traf er NEOS-Chef Matthias Strolz zu einem Gespräch. Eine etwaige Zusammenarbeit mit NEOS wäre für eine Zweidrittelmehrheit bei Verfassungsmaterien wichtig. Treffen mit den weiteren Parteichefs stehen dann am Samstag und Sonntag an. Danach will Kurz dann bekanntgeben, mit wem er Koalitionsgespräche führt.

