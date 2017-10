Kartellverdacht bei Autobauern: Daimler will Kronzeuge sein

Im Fall des Kartellverdachts gegen die deutsche Autoindustrie hat der Daimler-Konzern bei den EU-Behörden den Status als Kronzeuge beantragt. Bei der EU-Kommission läuft derzeit eine Voruntersuchung zu den Vorwürfen. BMW und Daimler sowie VW samt Töchtern Audi und Porsche sollen sich jahrelang in geheimen Treffen über ihre Autos, Kosten und Zulieferer ausgetauscht haben.

Man könne den Antrag auf Kronzeugenschaft nun öffentlich machen, sagte Daimler-Finanzchef Bodo Uebber heute und bestätigte damit, worüber lange spekuliert worden war. „Es ist gegenwärtig offen, ob die Europäische Kommission ein formelles Verfahren einleiten wird“, sagte Uebber weiter - und betonte außerdem, dass Daimler derzeit keine Notwendigkeit sehe, einen finanziellen Polster für mögliche Strafen zu bilden.

Der Kronzeuge in Kartellverfahren darf in der Regel auf den größten Nachlass bei Strafzahlungen bis hin zur kompletten Verschonung hoffen. Noch immer ist allerdings unklar, was an den Vorwürfen überhaupt dran ist.