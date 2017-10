Air Berlin bittet Merkel um finanzielle Hilfe

Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin bittet nun auch die deutsche Regierung in Berlin um Hilfe bei der Finanzierung einer Auffanglösung für die Beschäftigten. Air Berlin werde selbst bis zu zehn Millionen Euro beisteuern, brauche aber für eine Transfergesellschaft noch Geld der öffentlichen Hand, wie aus einem Brief der Konzernspitze an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hervorgeht, der der Nachrichtenagentur Reuters heute vorlag.

„Hierzu hoffen wir auf die Unterstützung der betroffenen Länder und des Bundes, setzen aber auch auf die Verantwortung der Käufer unseres Unternehmens.“ Zuerst hatten die Zeitungen „BZ“ und „Bild“ darüber berichtet.

Teure Umqualifizierung von Mitarbeitern

Die Transfergesellschaft soll Mitarbeiter, für die es vorerst keine Perspektiven gibt, qualifizieren und in andere Jobs vermitteln. Air Berlin rechnet damit, dass rund 4.000 Beschäftigte in diese Einrichtung wechseln könnten. Mit Piloten wären es laut Kalkulation 4.500. Die Kosten für die Transfergesellschaft dürften sich - je nach Modellrechnung - auf bis zu rund 65 Millionen Euro belaufen.

In dem Brief bittet der Konzern die öffentliche Hand um die finanzielle Unterstützung bei den Overhead-Kosten, die nicht einzelnen Posten zugeordnet werden können, und bei den Remanenzkosten. Dazu gehören etwa Sozialabgaben für Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung wie auch die Lohnzahlungen für Urlaubs- und Feiertage.

Jüngst hatte ein Sprecher des Bundesarbeitsministeriums allerdings gesagt, es gebe keine gesetzliche Grundlage für Beiträge des Bundes an eine Transfergesellschaft für Air Berlin, abgesehen von der Bundesagentur für Arbeit.