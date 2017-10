„Wiener Zeitung“: Chefredakteur abgesetzt

Der Chefredakteur der „Wiener Zeitung“, Reinhard Göweil, ist heute Abend überraschend seiner Position enthoben worden. Die Wiener Zeitung GmbH habe sich gezwungen gesehen, Göweil „wegen eines anlassbedingten Vertrauensverlustes mit sofortiger Wirkung“ von der Funktion als Chefredakteur abzuberufen und das Dienstverhältnis mit ihm zu beenden, teilte Geschäftsführer Wolfgang Riedler mit.

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter betonte die „Wiener Zeitung“, die Absetzung sei nicht politisch motiviert, sondern habe zwingende arbeitsrechtliche Gründe.

Die Entlassung erfolgte aus zwingenden arbeitsrechtlichen Gründen. Es gab dafür keinen politischen Anlass. — Wiener Zeitung (@WienerZeitung) 20. Oktober 2017

Göweil kündigt Gang vor Gericht an

Göweil selbst sah das auf Twitter anders. In Antwort auf die Feststellung der „Wiener Zeitung“ schrieb Göweil: „Das bestreite ich ganz entschieden. Jeder möge sich einen Reim darauf machen.“ Auf Facebook sprach Göweil von einem „bloßen Vorwand“ für die Abberufung. „Es wurde kein dienstlicher Vorwurf gemacht. Im kommenden Prozess wird diese Begründung wohl nachgeliefert werden müssen.“ Die Zeitung steht im Eigentum der Republik Österreich und untersteht dem Kanzleramt.

Göweil war 2009 als Nachfolger von Andreas Unterberger Chefredakteur der „Wiener Zeitung“ geworden. Mit Jänner 2014 wurde sein Vertrag um fünf Jahre verlängert. Herausgeberin ist die Republik Österreich, in deren Alleineigentum die Gesellschaft steht; verwaltet werden die Anteile vom Bundeskanzleramt.

Mit Bundeskanzleramt abgesprochen

Der Schritt sei in Abstimmung mit der Eigentümerseite erfolgt und habe die Rückendeckung der Organe des Unternehmens, also des Aufsichtsrates, erklärte Geschäftsführer Riedler. „Es war keine alleinige Entscheidung der Geschäftsführung“, so Riedler. Es handle sich um eine fristlose Kündigung aus arbeitsrechtlichen Gründen, anderen Behauptungen trete man entschieden entgegen.