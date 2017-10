Scharfe Kritik an Barcelona

In der Katalonien-Krise hat Spaniens König Felipe VI. die Unabhängigkeitsbestrebungen der Region erneut scharf kritisiert. Den Verantwortlichen in Barcelona warf das Staatsoberhaupt am Freitag einen „inakzeptablen Versuch der Abspaltung“ vor. Katalonien sei ein „wesentlicher Teil Spaniens des 21. Jahrhunderts“, sagte Felipe VI. wenige Stunden vor dem erwarteten Beschluss der Madrider Regierung, notfalls die Autonomie auszusetzen.

Lesen Sie mehr …