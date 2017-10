Fußball: Burgstaller trifft bei Schalke-Sieg

Für Schalke 04 und Guido Burgstaller läuft es in der deutschen Bundesliga zurzeit wieder richtig rund. Gestern feierten die Gelsenkirchner zum Auftakt der neunten Runde einen souveränen Heimsieg über Mainz und arbeiten damit weiter erfolgreich an einer Rückkehr auf die internationale Fußballbühne. Einen großen Anteil am zweiten Dreipunkter in Folge hatte Burgstaller, der mit einem Assist und einem Tor glänzte.

Mehr dazu in sport.ORF.at