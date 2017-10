Thermenwartung: Wenn „günstig“ teuer kommt

Was auf den ersten Blick wie eine günstige Pauschale bei der Thermenwartung wirkt, entpuppt sich oft als bloßes Lockangebot. Die Kampfpreise gibt es nur in der Werbung, nach Abschluss der Arbeiten wird eine deutlich höhere Rechnung präsentiert. Was Thermenwartungen kosten und wie sich Konsumenten vor Abzocke schützen können.

