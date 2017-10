Raststättenbetreiber will Städte erobern

Der Raststättenbetreiber Rosenberger will seine Tätigkeitsfelder vergrößern und moderner werden. Er drängt von den Autobahnen auch in die Städte. Zuletzt wurde in Salzburg-Maxglan ein neues Lokal eröffnet.

Mehr dazu in salzburg.ORF.at