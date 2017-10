Fußball: Fernduell der Manchester-Clubs

Manchester City (1.) und Manchester United (2.) sind derzeit das Maß der Dinge in der englischen Premier League. Am neunten Spieltag gehen die Stadtrivalen heute ins Fernduell um die Tabellenführung. Die „Citizens“ von Josep Guardiola gehen auf ihren elften Sieg in Folge los, die „Red Devils“ von Jose Mourinho treten in Huddersfield an. Geht es nach ManCitys Kevin de Bruyne, sind die „Skyblues“ auch nach dem Spieltag in Führung: „Jeder weiß, was er zu tun hat.“

