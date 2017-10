Alpen-Architekturpreis geht nach Brand

Der Alpen-Architekturpreis geht an ein Schulgebäude in Brand in Vorarlberg. Die Schweiz und Liechtenstein haben den Preis gestern für nachhaltiges Sanieren und Bauen verliehen. Die traditionelle Holzbaukunst hat die Jury überzeugt.

