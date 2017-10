Gehirn leidet durch fettes Essen

Fettreiche Ernährung in Form von Kebap, Burger, Schnitzel, Pommes und Co. machen langfristig krank. Das betonen Forscher immer wieder. Sie haben aber auch Auswirkungen auf das Gehirn. Zumindest kurzfristig, das zeigen Forscher an Mäusen.

