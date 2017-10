Alte Patscherkofelbahn fährt zum letzten Mal

An diesem Wochenende wird die alte Patscherkofelbahn in Tirol zum letzten Mal fahren. Am 15. Dezember soll die neue Bahn in Betrieb gehen. Die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren, noch ist aber viel zu tun, wie ein Lokalaugenschein zeigt.

