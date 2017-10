Messerstecherei in Wien: 16-Jähriger in Lebensgefahr

Bei einer Messerstecherei vor einem Lokal in Wien ist gestern Abend ein 16-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen Mordversuchs.

Auch in Oberösterreich kam es in der Nacht zu einer Messerstecherei. Vor einem Lokal in der Linzer Altstadt verletzten einander zwei Männer gegenseitig schwer. Ein 19-jähriger Türke war mit einem 20-jährigen Linzer in Streit geraten. Der Linzer erlitt einen Bauchstich.

