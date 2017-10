Fußball: Bayern gastieren bei Lieblingsgegner HSV

Bayern München ist zurück in der Spur. Mit Siegen in der Liga (5:0 gegen Freiburg) und der Champions League (3:0 gegen Celtic Glasgow) hat der Rekordmeister nicht nur Interimstrainer Jupp Heynckes einen optimalen Start in seine vierte Amtszeit ermöglicht. Die Münchner können in der neunten Ligarunde heute Abend auch entspannt bei Lieblingsgegner HSV antreten. Gegen den Club aus dem hohen Norden verloren die Bayern zuletzt vor mehr als acht Jahren.

