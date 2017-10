Artikel 155 aktiviert

Die spanische Regierung unter Premier Mariano Rajoy hat die Entmachtung der katalanischen Regierung eingeleitet, wie am Samstag nach einem Kabinettstreffen bekanntgegeben wurde. In der Sitzung wurde die Aktivierung des darauf abzielenden mittlerweile berüchtigten Artikels 155 eingeleitet. Rajoy hat sich laut Zeitungsberichten bereits mit der katalanischen Opposition auf Neuwahlen geeinigt. Die nach der katalanischen Unabhängigkeit strebende Regierung in Barcelona hatte zuvor ein weiteres Ultimatum Madrids verstreichen lassen.

