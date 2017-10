Attentäter tötet mindestens 15 Rekruten in Kabul

Bei einem Selbstmordanschlag in Kabul sind mindestens 15 afghanische Rekruten getötet worden. Vier Menschen seien verletzt worden, teilte das Verteidigungsministerium heute in der afghanischen Hauptstadt mit. Erst gestern waren bei Selbstmordanschlägen in Afghanistan bereits Dutzende Menschen getötet worden.

Bei einer Attacke auf eine Moschee in Kabul starben 56 Menschen. Unter den Opfern seien auch Frauen und Kinder, teilte ein Sprecher des Innenministeriums mit. Weitere 55 Menschen seien verletzt worden. Während des Freitagsgebets hatte sich ein Selbstmordattentäter in der schiitischen Moschee in die Luft gesprengt. Zu der Tat bekannte sich die sunnitische Dschihadistenmiliz Islamischer Staat.