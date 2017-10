Fußball: Sabitzer schießt Leipzig zum Sieg

Marcel Sabitzer hat heute den Aufwärtstrend von RB Leipzig in der deutschen Bundesliga prolongiert. Der ÖFB-Teamspieler sorgte mit seinem 1:0-Siegestreffer gegen den VfB Stuttgart für den vierten Erfolg der Leipziger in Folge. Auch Michael Gregoritsch trug sich in die Bundesliga-Schützenlisten ein, für einen Punktegewinn des FC Augsburg reichte das aber nicht.

