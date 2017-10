Tennis: Hartes Auftaktlos für Thiem in Wien

US-Open-Viertelfinalist Andrej Rublew ist der Erstrundengegner von Lokalmatador Dominic Thiem in Wien. Bei der heutigen Auslosung zum ATP-500-Turnier in der Stadthalle erwischte die Nummer zwei also eine hohe Auftakthürde. Der topgesetzte Deutsche Alexander Zverev trifft unterdessen auf den Serben Viktor Troicki.

Mehr dazu in sport.ORF.at