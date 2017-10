„Schlimmste Attacke seit Franco-Diktatur“

Der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont hat die am Samstag von Madrid eingeleitete Entmachtung seiner Regierung als „Putsch“ bezeichnet. Das Vorgehen der Zentralregierung sei „nicht vereinbar mit demokratischen Werten“ und verletze die Rechtsstaatlichkeit, sagte Puigdemont am Samstagabend in einer TV-Ansprache. Puigdemont spricht von der „schlimmste Attacke“ gegen Katalonien seit der Franco-Diktatur.

