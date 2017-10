Slowenien wählt neuen Staatspräsidenten

In Slowenien findet heute die erste Runde der Präsidentschaftswahlen statt. Als Favorit gilt der amtierende Staatschef Borut Pahor. Zuletzt hatte der 53-jährige Mitte-links-Politiker in einer Umfrage einen Zustimmungswert von fast 55 Prozent. Sein bedeutendster Herausforderer, der parteilose Ex-Komiker Marjan Sarec, kommt demnach auf 21 Prozent. Erste Teilergebnisse werden am Abend erwartet.

„Instagram-Präsident“

Sollte kein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, gibt es eine zweite Abstimmungsrunde. Im Euro-Land Slowenien hat der Präsident weitgehend repräsentative Aufgaben. Der frühere sozialdemokratische Regierungschef Pahor amtiert seit 2012. Er hat den Ruf des „Instagram-Präsidenten“: Mehr als 40.000 Menschen folgen ihm auf Instagram.