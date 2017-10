Kuhweide mitten in der Stadt Salzburg

In der Stadt Salzburg weidet eine ganze Kuhherde mitten in der Stadt. Die „Kapitelwiese“ am Krauthügel wurde vor Jahrzehnten schon landwirtschaftlich genutzt, mit einem neuen Pächter sind jetzt auch die Kühe wieder zurückgekommen.

