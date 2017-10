Benefizkonzert für Hurrikan-Opfer mit Ex-US-Präsidenten

Fünf frühere amerikanische Präsidenten - Demokraten und Republikaner - sind gestern auf einer Bühne in Texas zusammengekommen, um Geld für die Opfer der jüngsten Hurrikan-Serie in den USA und US-Außengebieten zu sammeln. Jimmy Carter (93), George Bush sen. (93), Bill Clinton (71), George Bush jun. (71) und Barack Obama (56) nahmen gemeinsam an einem Benefizkonzert in College Station teil.

Es war nach Medienberichten das erste Mal seit 2013, dass die fünf Männer zusammentrafen. Damals, bei der Einweihung der George-W.-Bush-Präsidentenbibliothek in Dallas, amtierte Obama noch im Weißen Haus in Washington.

„Die Hurrikane ‚Harvey‘, ‚Irma‘ und ‚Maria‘ haben schreckliche Verwüstungen gebracht - aber sie brachten auch das Beste an Menschlichkeit“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Fünfer-Gruppe. „Als frühere Präsidenten wollen wir zusammenkommen, um unseren Mitbürgern in Texas, Florida und der Karibik beim Wiederaufbau zu helfen."

Der jetzige Präsident Donald Trump war nicht anwesend, aber würdigte in einer Videobotschaft den Einsatz seiner Vorgänger, die bereits im Vorfeld des Konzerts 31 Millionen Dollar an Spenden gesammelt hatten.