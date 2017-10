Flughafen Schwechat baut Photovoltaik aus

Der Flughafen in Schwechat arebeitet an seiner Energieeffizienz und baut die Photovoltaik am Flughafengelände aus. Auf dem Dach des Air Cargo Centers ging nun eine neue, 8.000 Quadratmeter große Anlage in Betrieb.

