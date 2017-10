ÖVP-Chef hält Karten verdeckt

ÖVP-Obmann Sebastian Kurz trifft am Abend SPÖ-Chef und Noch-Kanzler Christian Kern - und schließt damit die erste Runde der Sondierungsgespräche mit den anderen Parteien ab. Kurz ließ sich im Vorfeld des Treffens nicht in die Karten blicken. Ob er sich eine Zusammenarbeit mit Kern vorstellen könne, wollte er nicht beantworten. Durchaus angetan zeigte sich Kurz allerdings von seinem Gespräch mit FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache am Samstag. Und auch der FPÖ-Chef fand nach dem Treffen lobende Worte für sein Gegenüber.

Lesen Sie mehr …