Formel 1: Hamilton rast zu Pole in Austin

WM-Leader Lewis Hamilton startet das Formel-1-Rennen in Austin heute (21.00 Uhr MESZ, live in ORF eins) von der Poleposition. Der Mercedes-Pilot dominierte nach drei Trainingsbestzeiten auch das Qualifying am Samstag (Ortszeit) und setzte sich vor seinem Titelrivalen Sebastian Vettel im Ferrari durch. Hamilton f├╝hrt in der Gesamtwertung vor dem viertletzten Saisonrennen mit 59 Punkten Vorsprung vor Vettel und kann beim Grand Prix der USA vorzeitig zum vierten Mal Weltmeister werden.

