Mehr Frauen im Nationalrat

Der Frauenanteil im Nationalrat wird nach dem Aus der Grünen und der Steigerung der FPÖ zwar nur unwesentlich von 31 Prozent auf etwa ein Drittel steigen, jedoch können die drei größeren Parteien allesamt ein Plus verbuchen.

Das ergibt sich aus einem Blick auf die wahrscheinliche Zusammensetzung der fünf Parlamentsklubs. Die beste Quote sollte diesmal die SPÖ mit etwa 44 Prozent erreichen.

Am Ende der abgelaufenen Legislativperiode war bei den Sozialdemokraten bloß ein Drittel der Abgeordneten weiblich. Etliche Politpensionierungen vor allem in Niederösterreich machten nun den Weg frei für eine Steigerung der Quote. Die parteiinterne Vorgabe von 40 Prozent wird jedenfalls übersprungen.

ÖVP-Mandatarinnen fast alle neu

Bei der ÖVP versuchte man es diesmal mit einem Mischsystem aus Reißverschlussprinzip und Vorzugsstimmen-Bevorzugung. Herauskommen wird vermutlich knapp ein Drittel an Mandatarinnen. Immerhin wäre auch das ein Plus gegen über den derzeitigen rund 28 Prozent.

Dabei ist bei der ÖVP auffällig, dass der allergrößte Teil der Frauen im künftigen Klub neu ist. Einzig die drei Niederösterreicherinnen Eva-Maria Himmelbauer, Angela Fichtinger und Martina Diesner-Wais sowie die Oberösterreicherin Angelika Winzig waren schon in der vergangenen Gesetzgebungsperiode Abgeordnete. Dazu dürften etwa 16 neue Mandatarinnen kommen.

Schlusslicht FPÖ

Die größten Quotendefizite haben traditionell die Freiheitlichen - und sie bilden auch 2017 das Schlusslicht. Vermutlich sind im 51 Köpfe umfassenden FPÖ-Klub nur zehn Mandatare weiblich. Immerhin würde die Quote von knapp 16 auf gut 19,5 Prozent steigen. Freilich droht sie rasch wieder zu sinken. Denn die Salzburger Parteiobfrau Marlene Svazek plant bei der Landtagswahl im Frühling schon wieder einen Wechsel in Landtag oder Landesregierung.

Stark zugelegt hat NEOS, das in seiner ersten Periode zwischenzeitlich nur noch eine weibliche Abgeordnete hatte. Nunmehr sind es vier von zehn, was eine 40-Prozent-Quote ergibt. Knapp dahinter folgt die Liste Pilz mit 37,5 Prozent. Drei jüngere Mandatarinnen ergänzen drei über 60-Jährige Ex-Grüne plus Anwalt Alfred Noll (58).

Fix sind diese Zahlen allesamt noch nicht. Denn vor allem bei den größeren Parteien steht noch nicht endgültig fest, wer das ihr oder ihm zugewiesene Mandat tatsächlich annimmt. Zusätzlich haben etliche Kandidaten auf mehreren Ebenen (Wahlkreis, Landes- und Bundesliste) Sitze erreicht und noch Zeit festzulegen, welches Mandat sie annehmen, was wiederum angesichts der Nachrücker Einfluss auf die Zusammensetzung der Klubs hat.