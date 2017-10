Jäger bei Treibjagd angeschossen

Bei einer Treibjagd in St. Peter am Hart (Oberösterreich) ist gestern ein Jäger schwer verletzt worden. Der 25-Jährige wurde bei der Jagd auf einen Hasen versehentlich getroffen. Schrotkugeln verletzten ihn am Kopf und an den Beinen.

