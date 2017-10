Fußball: Köln - Bremen als Duell der Sieglosen

Die Stimmung bei Karnevalsclub 1. FC Köln war schon besser: In der Bundesliga noch sieglos (ein Remis, sieben Niederlagen), folgte auch in der Europa League am Donnerstag eine 0:1-Schlappe bei BATE Borisow. Entsprechend bedient sind die Anhänger des Ligaschlusslichts vor dem heutigen Heimspiel gegen die Vorletzten Werder Bremen. Bei einer weiteren Niederlage wäre wohl auch Trainer Peter Stöger nicht mehr unumstritten.

