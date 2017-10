Flüchtender Lenker rammte Polizeifahrzeug

Ein 29-jähriger Pkw-Lenker hat sich in der Nacht auf heute in Rankweil in Vorarlberg eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Nachdem er bereits gestellt worden war, schob er laut Polizei mit seinem Fahrzeug ein Polizeiauto zur Seite und setzte seine Flucht zunächst fort.

