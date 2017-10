Betrunkener touchierte mit Auto Kinderwagen

Ein stark alkoholisierter Autolenker touchierte in der Nacht auf heute in Galtür (Tirol) den Kinderwagen einer Fußgängerin. Laut Polizei wurde der Kinderwagen in eine Wiese geschleudert. Das sieben Wochen alte Baby wurde dabei leicht verletzt.

