Ex-Freundin aufgelauert: Schuss in den Boden

Zu einer gefährlichen Szene ist es gestern Abend in der Herbststraße in Wien-Ottakring gekommen. Ein Mann hatte seiner Ex-Freundin und deren neuem Bekannten aufgelauert, zückte eine Pistole und gab einen Schuss in den Boden ab.

Mehr dazu in wien.ORF.at