Tillerson und Abadi zu Gesprächen in Riad

Vor dem Hintergrund mehrerer Konflikte in der arabischen Welt sind US-Außenminister Rex Tillerson und der irakische Ministerpräsident Haidar al-Abadi zu Gesprächen in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad angekommen.

Neben Gesprächen über die Situation in der Katar-Krise und im Kampf gegen die dschihadistische Terrormiliz Islamischer Staat (IS) wird die Einrichtung eines Koordinierungsrates zwischen Saudi-Arabien und dem Irak erwartet. Mit diesem soll die Annäherung der beiden Länder, deren Verhältnis lange Zeit angespannt war, weiter vorangetrieben werden. Am Mittwoch war erstmals seit 27 Jahren eine kommerzielle Passagiermaschine aus Riad in Bagdad gelandet.

Die Beziehungen zwischen dem Irak und Saudi-Arabien waren angespannt, seit die US-Armee saudischen Boden 1991 für den Angriff auf den Irak nutzte. Im vergangenen Jahr entsandte Saudi-Arabien jedoch zum ersten Mal seit rund 25 Jahren einen Botschafter nach Bagdad. Der saudische Außenminister Adel al-Dschubair reiste Ende Februar zu Gesprächen in den Irak.