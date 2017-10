Verlegerkampagne gegen E-Privacy ohne Medienecho

Das aggressive Lobbying von Medienverlegern, Privat-TV, Telekoms und Internetwerbung gegen E-Privacy, die wichtigste EU-Regulation zum Konsumentenschutz, ist offenbar nach hinten losgegangen. Drei Tage nach der Abstimmung für eine datenschutzgerechte Version im Innenausschuss (LIBE) des Parlaments am Donnerstag finden sich kaum Berichte in etablierten Medien, das Thema E-Privacy wird von den Redaktionen derselben Verlage bis jetzt offensichtlich ignoriert.

„Schande über die Medien“, twitterte denn auch das Zentralorgan der Internetwerbung IAB über seine Mitlobbyisten am Freitag. In Österreich hat neben ORF.at offenbar nur der „Standard“ berichtet, in Sozialen Netzwerken war das Thema „elektronische Privatsphäre“ hingegen stark präsent, im deutschen Twitter-Feed war E-Privacy sogar ein Trend. Von den drei österreichischen EU-Abgeordneten im Innenausschuss haben zwei gegen einen stärkeren Schutz vor Onlinetracking gestimmt.

