Großdemo auf Malta nach Mord an Journalistin

Nach dem Mord an einer regierungskritischen Journalistin auf Malta haben Tausende Menschen in der Hauptstadt Valletta für Gerechtigkeit demonstriert. Sie forderten eine schnelle Aufklärung des Falls und das Ende von Korruption in Politik und Behörden.

Reuters/Darrin Zammit Lupi

An der Demonstration heute nahmen auch Politiker, Gewerkschafter und Präsidentin Marie-Louise Coleiro Preca teil. Premierminister Joseph Muscat war nicht dabei.

Durch Autobombe getötet

Die Bloggerin Daphne Caruana Galizia war vor wenigen Tagen durch eine Autobombe auf der Mittelmeer-Insel getötet worden. Wer hinter der Tat steckt, ist immer noch unklar. Caruana Galizia hatte unter anderem einen Skandal um die Panama Papers aufgedeckt. Dabei beschuldigte sie auch Mitarbeiter von Premierminister Muscat, Übersee-Briefkastenfirmen zu betreiben.

An der Demonstration beteiligte sich auch die Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen (RoG). „Die Killer wollten sie zum Schweigen bringen, sie wollen uns zum Schweigen bringen. Aber sie werden keine Minute Schweigen haben“, sagte Direktor Christophe Deloire.